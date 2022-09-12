На Харківщині затримали колишнього поліцейського, який намагався втекти до Росії

На Харківщині затримали експоліцейського-зрадника, який намагався втекти до Росії.
На Харківщині за підозрою у держзраді затримали колишнього поліцейського, який після деокупації населеного пункту намагався втекти до Росії.
Про це повідомили в пресслужбі Офісі Генерального прокурора.
Як стало відомо, після того, як окупанти захопили смт Великий Бурлук, колишній начальник одного з секторів відділення поліції перейшов на бік російських загарбників.
“Він висловлював своє позитивне ставлення до дій країни-агресора та допомагав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук. Також експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватися приміщенням кафе, що належить його дружині. Правоохоронці затримали чоловіка на кордоні з РФ, коли він намагався втекти”, - підкреслили в Офісі Генерального прокурора.
Нагадаємо, що окупанти намагаються відтягнути сили до річки Оскіл, щоб створити нову лінію оборони.
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