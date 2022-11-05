На Харківщині затримали лісничого, який допомагав окупантам розкрадати ліс

Співробітники прокуратури оголосили про підозру лісничому, який під час окупації Вовчанська Харківської області перейшов на бік Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної прокуратури.

"Службовець ДП "Вовчанське лісове господарство" у липні пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією", – йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що окупанти запропонували йому обійняти посаду "головного інженера" фейкового "Вовчанського лісгоспу", на що він погодився. Також він агітував колег працювати на окупантів та обіцяв заробітну плату у російських рублях.

"Колаборант також "модерував" відновлення роботи лісгоспу із заготівлі деревини, налагодивши її постачання російським військам для будівництва бліндажів та фортифікаційних споруд проти Збройних сил України", – додали у прокуратурі.

Чоловіка затримали, йому було оголошено про підозру у колабораційній діяльності. За це він може отримати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що співробітники Державної прикордонної служби України затримали на Харківщині прихильника окупантів.