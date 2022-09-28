​На Харківщині затримали підполковника поліції у відставці, який вступив до "народної міліції" ворога

ДБР затримало підполковника поліції у відставці, який пішов на співпрацю з окупантами.

Працівники Державного бюро розслідувань час стабілізаційних заходів у Харківській області виявили та затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації Куп’янського району почав працювати в каральній поліції російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Колаборант до 2019 року був заступником начальника одного із відділів поліції Харківщини, потім він пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп’янська чоловік добровільно погодився працювати в так званій "народній міліції", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Куп’янська Збройними Силами України чоловік позбувся форми, яку йому видали окупанти та намагався переховуватись.

Нагадаємо, Генштаб вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового на Харківщині. Саме через залізничну станцію цього селища російські окупанти перекидали на фронт свою військову техніку.

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