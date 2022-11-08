На Харківщині затримали шанувальника “руского міра”, який був настоятелем храму УПЦ Московського патріархату

В Україні викрили шанувальника “руского міра”. Ним виявився настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату на Харківщині.
СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на гауляйтера Харківщини.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як стало відомо, під час тимчасової окупації Куп’янського району настоятель закликав місцеву релігійну громаду підтримувати окупантів. Водночас у своїх проповідях він виправдовував військові злочини росіян.
“Він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму в захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим. Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України”, - розповіли в пресслужбі СБУ.
Там також додали, що для підривної діяльності він навіть залучив одну з прихожанок храму. Вона допомагала йому поширювати російську пропаганду. Зараз їх оголошено в розшук.
Нагадаємо, що в Маріуполі вербують працівників заводів для будівництва "укріплення" на Херсонщині.
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