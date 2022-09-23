На Харківщині затримали трьох колаборантів, серед них втікачка-заступниця мера (фото)

На деокупованій Харківщині затримали двох мешканців Куп’янська, які з ідейних переконань стали "поліцейськими", та віцемерку Вовчанська, раніше оголошену у розшук за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Встановлено, що 36-річний і 31-річний мешканці Куп’янська після тимчасової окупації влаштувалися у так звані "правоохоронні органи". На початку липня їх обох призначили на посади "виконуючими обов’язки поліцейського взводу патрульної служби".

Наразі їм оголошено про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Інша зрадниця - 67-річна громадянка, обіймаючи посаду першої заступниці Вовчанського міського голови, добровільно надавала допомогу представникам РФ під час тимчасової окупації міста.

Зокрема, вона склала і передала представникам російсько-окупаційних військ списки учасників Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил на сході України; патріотично налаштованих громадян та активістів-членів проукраїнських організацій Вовчанська.

У липні слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, та оголосили її у розшук. Наразі вона затримана, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала понад 1,5 тис. осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі.

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