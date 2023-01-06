На Харківщині затримали зрадника, який допомагав окупантам будувати блокпости (фото)

Колаборант допомагав росіянам під час окупації.

У Балаклії на Харківщині затримали зрадника, який під час окупації підтримав росіян та запропонував їм свою допомогу. Чоловік давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський триколор.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зрадника призначили керівником створеного агресором місцевого "дорожно-ремонтного предприятия". Перебуваючи на посаді він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт.

Фото: СБУ

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Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. У разі згоди зрадник обіцяв лояльне відношення окупантів та зарплату в російських рублях.

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався "залягти на дно", але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Харківщині збили російський дрон, який коригував обстріл прикордонників. На БПЛА був напис "вертолёт". Для ураження повітряного коригувальника охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

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