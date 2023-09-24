Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Харківщині збили черговий дрон окупантів з вибухівкою – фото

На Харківщині збили черговий дрон окупантів з вибухівкою – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
436
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині збили черговий дрон окупантів з вибухівкою – фото

Збитий дрон окупантів з вибухівкою / Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники приземлили російський дрон на Харківщині.

У Харківській області прикордонники за допомогою антидронової рушниці збили ворожий безпілотник, начинений вибухівкою.  

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Начинений вибухівкою ворожий дрон – заземлено. Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили "пташку", - йдеться у повідомленні.

Збитий дрон окупантів з вибухівкою / © Державна прикордонна служба України
Збитий дрон окупантів з вибухівкою / Фото: Державна прикордонна служба України

У Держприкордонслужбі також зазначили, що за тиждень це вже четвертий нашпигований вибухівкою БПЛА, які збили або перехопили бійці ДПСУ на Харківщині.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що у Криму впевнені, що після удару по штабу ЧФ, – Керченський міст знищать остаточно.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
436
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація