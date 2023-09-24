На Харківщині збили черговий дрон окупантів з вибухівкою – фото

Прикордонники приземлили російський дрон на Харківщині.
У Харківській області прикордонники за допомогою антидронової рушниці збили ворожий безпілотник, начинений вибухівкою.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Начинений вибухівкою ворожий дрон – заземлено. Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили "пташку", - йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі також зазначили, що за тиждень це вже четвертий нашпигований вибухівкою БПЛА, які збили або перехопили бійці ДПСУ на Харківщині.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що у Криму впевнені, що після удару по штабу ЧФ, – Керченський міст знищать остаточно.
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