На Харківщині збили російську "пташку", яка коригувала обстріл прикордонників (фото)

Прикордонники на Харківщині знищили російський дрон, на якому був напис "вертолёт".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники у складі Сил оборони України на східному фронті продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку ворога", - йдеться в повідомленні.

Квадрокоптер росіян відстежили прикордонники над своїми позиціями. Ворожий дрон коригував роботу танка, який обстрілював їхній підрозділ.

"Для ураження повітряного коригувальника охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Безпілотник окупантів українські бійці збили. Тепер ця "пташка" з написом "вертолёт" стане гарним експонатом кімнати бойової слави", - додають у ДПСУ.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що сили ППО України за перші дві доби 2023 року, 1-2 січня, знищили 84 БпЛА ворога. Це є 100% результат.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що Росія використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed, щоб перевантажити протиповітряну оборону і залякати українців. На влучання безпілотника в ціль окупанти навіть не розраховують.

Утім, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що така тактика ворога не спрацює.