На Харківщині жителі "пригостили" окупантів отруєними пиріжками: двоє загинули відразу, решта - в реанімації

внаслідок отруєння двоє загарбників загинули, решта - в реанімації.
Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. Жителі Ізюмського району отруїли 30 загарбників, які прийшли на українські землі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерство оборони України.
За інформацією ГУР, внаслідок отруєння двоє загарбників загинули відразу, решта - в реанімації.
"Місцеві жителі Ізюмського району "пригостили" росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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