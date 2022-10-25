На Харківщині знайшли 13 мішків із секретними документами окупантів - Олег Синєгубов

На Харківщині, у Балаклії, знайдено 13 мішків із секретними документами окупантів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону прокоментував ситуацію.

"Всі такі знахідки ми фіксуємо, передаємо нашим правоохоронним органам, а вони вже фіксують їх на рівні міжнародних організацій. За цими документами дійсно будуть зроблені висновки про злочини, які відбувалися на нашій території. І це не були якісь навчання. Це була спрямована військова агресія РФ щодо українського народу", - зазначив Синєгубов.

Які саме документи містяться у 13 мішках - голова Харківської ОВА не сказав, поки триває слідство.

Він додав, що окупанти під тиском ЗСУ тікали зі своїх позицій, залишаючи абсолютно все: техніку, особисті речі, зокрема й мішки із таємними паперами.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Херсонщини тривають роботи з відновлення, а також організується допомога місцевим мешканцям, працює міжнародна організація "Лікарі без кордонів".

Також триває видавання гуманітарної допомоги, мешканцям Лиманської та Святогірської громад видано пенсії та інші види допомоги.

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