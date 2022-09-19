На Харківщині знайшли командний пункт окупантів з арсеналом боєприпасів та техніки (фото)

Державне бюро розслідувань виявило на Харківщині запасний командний пункт армії РФ з чималим арсеналом боєприпасів та техніки.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових агресорки РФ. Його російські окупанти обладнали в одному з будинків. Туди росіяни стягнули цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який ретельно замаскували.

Зі схованки вилучено десятки ящиків з боєприпасами, серед яких були постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. У підвалі загарбники мали запас харчів. Їжу окупанти вилучали у місцевих мешканців.

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

"Державне бюро розслідувань пліч-о-пліч з іншими правоохоронними органами докладає максимум зусиль аби наблизити нашу Перемогу. На деокупованих територіях працівники Бюро системно виявляють та притягують до відповідальності зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 19 вересня, окупанти країни-агресорки Росії обстріляли Дергачі з артилерії. Крім того, окупанти скинули над населеним пунктом з безпілотника міни з відкладеною детонацією.

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