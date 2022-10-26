На Харківщині знайшли нове масове поховання воїнів ЗСУ: окупанти з вантажівок скидали тіла до ями

У Харківській області правоохоронці знайшли ще одне масове поховання воїнів ЗСУ. У братській могилі може бути 17 тіл українських захисників.

Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За даними поліції, воїни ЗСУ загинули в квітні під час відступу. Місцеві жителі розповіли поліції, що російські окупанти зібрали тіла українських воїнів у дві вантажівки та насипом скинули у яму, яку викопали на місцевому кладовищі. Росіяни не зробили жодної відмітки, що там поховані українські захисники. Проте місцеві мешканці на Великдень встановили на могилі хрести та доглядали за похованням, як могли.

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

"Сьогодні через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла. Загалом там знаходиться близько 17 військовослужбовців. Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов'язково встановимо імена наших захисників. І обов'язково поховаємо їх по-людськи. Пам'ятаємо про кожного", - написав Тимошко.

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Фото: Володимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко

Масові поховання в Україні

Через дії російської окупаційної армії у звільнених населених пунктах України поліція знаходить місця масових поховань українців.

Зокрема в Ізюмі на Харківщині виявили масове поховання у лісосмузі. Рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл. Там також знайшли тіло українського воїна Сергія Сови, на руці в якого був синьо-жовтий браслет. Фото із тіла українського військового облетіло весь світ та стало символом геноциду українського народу.

Очільник МВС Денис Монастирський розповів, що росіяни настільки цинічні, що мінують підступи до могил закатованих ними українців.

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