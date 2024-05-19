На Харківщині ЗСУ частково повернули позиції, захоплені окупантами – подробиці

Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, що на Харківщині окупаційні війська Росії не змогли реалізувати свої тактичні наміри під час наступу. А на деяких ділянках воїни ЗСУ вибивають ворога із захоплених ним позицій.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Супротивнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри. Скажу більше: на деяких відтинках Силам оборони вдається не просто бути в активній обороні, а й вчиняти дії щодо покращення положення по передньому краю. Це значить вибивати противника із займаних ним позицій", – зазначив Федоренко.

Українські воїни так досягають ще однієї важливої мети – поповнення обмінного фонду.

"У результаті виконання цих операцій ми маємо не тільки повернуті позиції, а й додатково противник, який був взятий у полон і в перспективі буде обміняний на наших хлопців, які перебувають зараз на території Російської Федерації в полоні", - резюмував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що окупаційним військам Росії не вдалося досягти масштабної чи успішної операції на півночі Харківської області.

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