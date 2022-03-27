На Харківщині ЗСУ розгромили окупантів: знищено командира та близько 60 одиниці техніки

На Харківщині ЗСУ розгромили окупантів: знищено командира та близько 60 одиниці техніки

Українські військові знищили ворога та його техніку у селі Гусарівка.

Українська армія розгромила російських окупантів та їхню техніку у селі Гусарівка, що на Харківщині.

Село було окуповане двома батальйонно-тактичними групами окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу.

Про це повідомив волонтер Роман Донік у Facebook.

Російські окупанти вибиті, знищено близько 60 одиниць ворожої техніки. Втрати особового складу уточнюються.

"Але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим, тільки від одного вдалого залпу РСЗО БМ21 (Град), було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона", - йдеться у дописі.

Також, за інформацією полоненого, було знищено командира одного з батальйонів.

Нагадаємо, Арестович спростував чутки про захоплення Ізюма ворогом.

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