На Харківщині ЗСУ штурмували ворожий окоп: є полонені та "200" окупанти – відео

На Харківщині оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили наліт на ворожі позиції. В результаті успішної операції 11 російських солдатів були знищені, ще троє – взяті в полон.

Відео опублікувала пресслужба ССО у Telegram-каналі.

"Противник не встиг оговтатися, як на його позиціях вже були оператори бойової групи Сил спеціальних операцій. Як кажуть наші побратими, у таких ситуаціях головне для противника – не опускати руки, адже тоді матиме шанс вижити і колись повернутися додому, а не перетворитися на груз 200", - йдеться у повідомленні.

Окупанти, які вижили, і яким пощастило потрапити в полон, розповіли, що у посадці, яку штурмом взяли військові ЗСУ, залишалось близько 30 російських солдат – все, що залишилось від 1 та 2 батальйонів.

"За провізією ми ходили майже за 6 кілометрів, щоб забрати сухпаї, яких все одно там немає", - розповів окупант.

"Сиділи у бліндажі, прилетіла граната, не могли навіть вийти. Підійшла ваша група", - додав інший подробиці.

Він також розповів, що днями має прийти підкріплення, тому ЗСУ вже готові до зустрічі з ворогом.

Нагадаємо, Росія готує наступ на ще два міста – воїни ЗСУ розповіли про відбиття штурмів та чи достатньо у них снарядів.

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