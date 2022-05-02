На Харківщині ЗСУ знищили багато російської техніки та ліквідували окупантів: відео

На Харківщині ЗСУ знищили багато російської техніки та ліквідували окупантів: відео

У Харківській області воїни ССО знищили багато техніки російських окупантів.

Також українські захисники виявили бліндаж російських загарбників та уразили його.

Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українські захисники під час розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини.

"За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям. В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали: танк Т-90 - знищено; танк Т-80БВМ - знищено; МТЛБ - знищено; МТЛБ - пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів - уточнюються.

Нагадаємо, російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

Читайте також: