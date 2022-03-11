На Харківщині ЗСУ знищили колону військової техніки російських окупантів

Захисники знищили танки, бойові машини та топливозаправники.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта.

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Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та топливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Кілька ворогів, кинувши техніку, втекли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - йдеться у повідомленні.

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