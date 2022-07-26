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На Харківщині ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів: деталі від Генштабу

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На Харківщині ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів: деталі від Генштабу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

 На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 липня.

Так, ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Борщової, Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного.

Росіяни завдали авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.

Крім того, розвідувальна група окупантів намагалася розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Загарбників було знешкоджено.

Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти вели штурм у районах Павлівки та Благодатного, але отримали відсіч та з втратами відійшли.

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