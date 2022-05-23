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На Харківщині ЗСУ звільнили 24 населені пункти: в одному з сіл десятки дітей два місяці жили у підвалі (фото)

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На Харківщині ЗСУ звільнили 24 населені пункти: в одному з сіл десятки дітей два місяці жили у підвалі (фото)

Фото: Валерій Залужний

На Харківщині звільнено вже 24 населені пункти. Село Кутузівка було деокуповано на початку травня. Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.

Про це 23 травня розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним - водою, їжею, одягом. 

"Наш обовʼязок - захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо", - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, на звільненій Харківщині ЗСУ зібрали 63 тіла російських солдатів. Їх планують обміняти на українських полонених військовослужбовців, або ж тіла загиблих українців.

Фото: Валерій Залужний / ©
Фото: Валерій Залужний
Фото: Валерій Залужний / ©
Фото: Валерій Залужний

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