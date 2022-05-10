На Харківщині звільнили 4 села, а окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь": зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ розповів всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 18:00 10 травня щодо російського вторгнення.

Окупанти нарощують темпи наступу на сході

Російські окупанти нарощують темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні.

"Ворог здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що досі зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.

Що у Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності ворожих військ не зафіксовано.

У Білорусіі відбувалося переміщення військової техніки у межах перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Слобожанський напрямок

Росіяни активних наступальних дій не проводили. Вони продовжують перегруповувати наявні підрозділи. Окупанти здійснюють інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій, посилюють систему протиповітряної оборони, нарощують систему медичного забезпечення.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ, ворог додатково перемістив на територію Харківської області до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Окупантів з Харківщиини переводять до Бєлгорода

Російські окупанти продовжують нести значні втрати на території України. Через це деякі підрозділи загарбників відправляють назад до РФ.

Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу були виведені на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.

Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

Звільнені села

Сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Ізюмський напрямок

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ.

Задля цього загарбники поповнюють свої запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, а також посилюють повітряну розвідку.

Донбас

На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним.

Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має.

Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках Марʼїнки, Камʼянки Ясинуватського району та Новомихайлівки Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

Пекло на "Азовсталі"

У Маріуполі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні українських підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

Загроза з Придністров'я

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На території Придністровського регіону продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Мобілізаційні заходи на території регіону не проводяться, місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Раніше у Сенаті США заявили, що Путін може оголосити воєнний стан та розв'язати війну у Придністров’ї.