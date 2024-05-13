На Харківщину перемістили завчасно створені резерви: Генштаб повідомив ситуацію на лінії фронту

По всій лінії фронту ворог завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. Зокрема, на Харківському напрямку росіяни не припиняють наступати. Станом на 14:00 13 травня окупанти здійснили 11 атак. Там тривають два бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб 13 травня.

На Харківському напрямку ворог не припиняє наступальні дії, станом на 14:00 13.05.2024 р. здійснив 11 атак, наразі тривають два бойові зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено. Водночас Силами оборони здійснюються контратакувальні дії.

Противник завдав 8 авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

"Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження. Від початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць", – повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області. Також під ударами – Стельмахівка, Андріївка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне становище.

Там відбулося 19 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

відбулося одне бойове зіткнення. На Сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка.

відбулося 12 бойових зіткнень у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Виїмка, Роздолівка. На Краматорському напрямку відбулося 27 бойових зіткнень. Там окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Дружба та Північне.

відбулося 27 бойових зіткнень. Там окупанти завдали авіаційних ударів у районі населених пунктів Дружба та Північне. На Покровському напрямку відбулося 24 бойові зіткнення.

відбулося 24 бойові зіткнення. На Оріхівському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень у районі Старомайорського, одне триває в районі Роботиного. Ворог завдав авіаційного удару в районі Роботиного.

"В Чернігівській і Сумській областях противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, жителі Вовчанська на Харківщині, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і примушували надавати пораненим російським солдатам медичну допомогу. Місцевих жителів ув'язнили 11 травня.

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