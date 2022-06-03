На Харківському напрямку ворожі Мі-8 завдали авіаудару по позиціях ЗСУ - Генштаб

На Харківському напрямку ворожі Мі-8 завдали авіаудару по позиціях ЗСУ - Генштаб

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

Таким чином противник основні зусилля стримує просування українських військ у напрямку державного кордону. Також триває розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні ЗСУ та визначення подальших напрямків активних дій. Не припиняється проведення заходів логістичного забезпечення та посилення угруповання військ ворога.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 червня.

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"На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

Зазначимо, зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України з боку РФ. Під ударом Росії можуть опинитися населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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