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На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ - Генштаб

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На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ. 

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку рашисти намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку Державного кордону.

“Агресор обстріляв наші підрозділи, з метою сковування їх дій, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню  в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано.

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