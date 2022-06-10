На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ - Генштаб

На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку рашисти намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку Державного кордону.

“Агресор обстріляв наші підрозділи, з метою сковування їх дій, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що 370 звільнених населених пунктів України вже розміновано.

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