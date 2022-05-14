На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати позиції та контролювати маршрути постачання - Генштаб

У Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку.
На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій.
Про це у суботу, 14 травня, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Військові також зазначили, що ворог намагається контролювати маршрути постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону.
Також у Генштабі повідомили, що російські війська не залишають спроб вийти на кордони Донецької і Луганської областей, а також продовжують з різної зброї завдавати ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
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