Окупанти тікають з награбованим до РФ - Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківському напрямку

Однак ворог продовжує вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військовослужбовців в закладах освіти.

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ о 18.00 11 вересня.

"Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях “Камаз”, 20 броньованих машинах “Тигр” та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів", - зазначили у штабі.

Ворог продовжує вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військовослужбовців в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених, навколо будівлі розміщено близько 10 одиниць військової техніки.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Триває звільнення населених пунктів від російських загарбників. В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ.

Раніше повідомлялося, що на 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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