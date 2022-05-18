На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції - ОВА

Протягом доби російські окупанти прдовжували обстрілювали Харківську область.

На Харківському напрямку противник намагається утримати займані позиції. Тому окупанти продовжують обстріли області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог із артилерії обстрілює Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

"Харків цієї доби не зазнав обстрілів. Однак протягом доби російські окупанти обстрілювали Печеніги, Чугуївського району. Поранений 73-річний чоловік, ушкодження легкі. Також поранений 42-річний чоловік у с. Циркуни", - повідомив він.

Вчора зранку окупанти інтенсивно обстріляли місто Мерефа, пошкоджені понад 30 будинків, високовольтна лінія, автомобілі громадян. Постраждалих немає.

"Закликаю харків'ян утриматися від прогулянок у Саржиному яру, де все ще є велика кількість нерозірваних боєприпасів та можуть бути встановлені ДРГ розтяжки. Зараз там працюють вибухотехніки. Так само закликаю утримуватися від відвідин будь-яких лісових та паркових зон, узбіч доріг та місць, що перебували під обстрілами", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти обстріляли фосфорними боєприпасами школу в Авдіївці: згоріла вщент.

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