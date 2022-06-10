На Харківському напрямку росіяни зосереджені на обороні, просування на лінії зіткнення немає - ОВА

На Харківському напрямку росіяни зосереджені на обороні, просування на лінії зіткнення немає - ОВА

Протягом минулої доби на Харківському напрямку армія Російської Федераії зосереджена на обороні.

На лінії зіткнення просування російського війська не було. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. ЗСУ продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, протягом доби окупанти обстрлювали регіон з артилерії та РСЗВ. Під удар потрапив Шевченківський і Харківській райони обласного центру, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

Внаслідок атак загарбників держави-терористки пошкоджено будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Також горіли хвойні ліси та лісосмуги.

Протягом доби росіяни вбили двох мирних мешканціа. Крім того, 15 цивільних поранено: у селищі Печеніги госпіталізували шестеро людей, у Малій Данилівці двоє, у Золочеві п'ятеро, у Вишневому - один. У селі Грушуваха до медзакладу потрапив 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, війська країни-агресорки Росії не вдається досягнути успіху в оточенні Сєвєродонецька в Луганській області. Навколо міста тривають бої з російськими окупантами. Втім, армії РФ не вдається захопити більше території, ніж вони контролюють наразі.

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