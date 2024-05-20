На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення: Генштаб повідомив, де точаться найзапекліші бої

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з позицій.

Станом на 13:30 год. 20 травня найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. Триває терор цивільного населення на Чернігівщині та Сумщині, а на Харківщині точаться два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ.

Про це завили у Генштабі в денному зведенні.

"Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Терористи завдали авіаудару по району Липців", – заявили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки. Ситуація там контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки.

На Лиманському напрямку завдано два авіаудари – ворог бив з озброєння вертольотів армійської авіації біля Новолюбівки та скинув чотири керовані авіабомби у район Тернів. Боєзіткнень не було.

На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до шести. Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з позицій у районах населених пунктів Іванівське, Андріївка, Новий та Кліщіївка. По одному боєзіткненню триває біля Нового та Кліщіївки. Ситуація контрольована.

"Знову гаряче на Покровському напрямку – тут уже на цей час зафіксовано 22 атаки. 12 з них тривають. Агресор найбільш активний біля Сокола, Новопокровського та Нетайлового.

Нагадаємо, понад тиждень тривають запеклі бої на Харківщині. Офіційно повідомлено, що росіяни від 10 травня, коли розпочали там наступ, не досягли жодної зі своїх цілей. Хто саме дає відсіч ворогу і не дозволяє противнику підібратися ближче до Харкова, ТСН.ua повідомляв раніше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БОЇ ЗА ВОВЧАНСЬК: ці кадри увійдуть в історію!

Читайте провідні новини дня: