Триває систематичний вогневий вплив на позиції українських військ.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 червня.
"На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції українських військ", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, протягом 101-го дня повномасштабної війни окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, ворог обстріляв з артилерії село Кам'янська Слобода у Чернігівській області та Старікове й Катеринівку Сумської області.
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