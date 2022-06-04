На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони

На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони

Триває систематичний вогневий вплив на позиції українських військ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 червня.

"На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції українських військ", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, протягом 101-го дня повномасштабної війни окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, ворог обстріляв з артилерії село Кам'янська Слобода у Чернігівській області та Старікове й Катеринівку Сумської області.

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