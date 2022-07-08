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На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій ЗСУ і мирного населення - ОВА

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На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій ЗСУ і мирного населення - ОВА

Фото: Associated Press

У Харківській області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. 

На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій українських захисників. Армія країни-агресорки також обстрілює мирне населення. Ворог застосовує артилерію та реактивні системи залпового вогню. 

Про це повідомив очільник Харквської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що російські окупанти намагалися вести наступ в напрямку села Дементіївка, що у Дергачівському районі. Втім, українські військові зупинили спробу ворожого наступу. Крім того, змусили ворога відступити.

В районі Ізюма загарбники вели обстріли населених пунктів Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне.

"Підрозділи ЗСУ надійно тримають захист та готові до будь-яких подальших дій ворога", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, розпочалася 135 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни наступають на Верхньокам'янське і в напрямку Веселої Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 8 липня.

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