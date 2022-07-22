На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію - Генштаб

На Сіверському напрямку окупанти, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, вели обстріли зі ствольної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без змін.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 22 липня.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

"На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, серед російських військ залишається низьким морально-психологічний стан. Вони системно вживають алкоголь та чинять непокору офіцерам. Дедалі більше окупантів навмисне виводять з ладу власну бойову техніку.

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