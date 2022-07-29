На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії - Генштаб

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 29 липня.

Під ворожий вогонь потрапили райони таких населених пунктів: Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших.

"Противник завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора розпочали кримінальне провадження щодо відео з катуванням українського військового.

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