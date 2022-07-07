На Харківщині окупанти намагаються вести штурмові дії, росіяни дистанційно замінували автошляхи - ОВА

У Харківській області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

На Харківському напрямку ворог на окремих ділянках фронту намагається вести штурмові дії. Збройні сили України дають відсіч армії російських окупантів та тримають свої позиції.

Про це повідомив очільник Харквської ОВА Олег Синєгубов.

Неподалік Шестакового ворог дистанційно замінував автомобільні шляхи. Також росіяни вели обстріл населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка.

В районі Ізюма російські вйська намагаються також вести штурмові дії. Загарбники держави-терористки обстрляли райони населених пунктів Курулька та Чепіль.

"Сили оборони України зупиняють усі спроби ворога наступати та завдають йому важких втрат", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, розпочалася 134 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти переміщують підрозділи та намагаються подолати спротив ЗСУ на Луганщині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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