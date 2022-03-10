На Херсонщині через обстріли російських окупантів загинула жінка: розпочато кримінальне провадження

Через обстріли загинула жінка-водійка.

У селищі Дар'ївка, Херсонська область, російські окупанти обстріляли мирних жителів.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, загарбники обстріляли торговельний павільйон та автомобіль, який рухався проїзною частиною. Автівка через обстріли вщент згоріла. Жінка-водійка загинула.

Фото: Херсонська обласна прокуратура/Facebook

Фото: Херсонська обласна прокуратура/Facebook

"Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статтям 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Тож, Херсонська обласна прокуратура зазначає, що наразі здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня російська армія обстріляла мирне селище Степанівка у Херсонській області. Снаряд влучив у центр реабілітації дітей.

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