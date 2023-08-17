На Херсонщині 3 ворожі човни пішли курсом російського воєнного корабля - Гуменюк

Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в етері телемарафону.

За її даними, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову три човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", - сказала Гуменюк.

Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", - сказала вона.

Втрати окупантів на півдні

На Таврійському напрямку Сили оборони України знищили 15 одиниць ворожої військової техніки за добу. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

З його словів, українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артилерійські системи і міномети, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, за словами Тарнавського, Збройні сили РФ за добу втратили 265 осіб особового складу.

Читайте також: