На Херсонщині авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян у 5 різних населених пунктах: які втрати ворога

На Херсонщині авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян у 5 різних населених пунктах: які втрати ворога

Українські захисники знищили на півдні три десятки окупантів, ворожу техніку, склади боєприпасів та пального.

Повітряні сили ЗСУ 9 червня завдали ударів по позиціях російських окупантів одразу в 5 населених пунктах Херсонської області.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

"Наша авіація нанесла серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польових складах противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини", – йдеться в повідомленні.

За результатами авіа та ракетно-артилерійських ударів, які завдали українські захисники, було знищено:

33 окупанти:

реактивну систему залпового вогню "Град";

кілька одиниць ворожої броньованої техніки;

3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів.

Решта ворожих втрат уточнюється.

Раніше Володимир Зеленський назвав напрямок фронту, де ЗСУ зривають плани окупантів та просуваються вперед.

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