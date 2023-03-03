На Херсонщині безпілотник РФ скинув вибухівку на чергу за гуманітаркою (фото)

Четверо поранених перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

У селі Каховського району міжнародна організація роздавала овочеві набори місцевим. В цей час окупанти атакували натовп БПЛА — близько 10 поранених, зокрема дитина.

Про це повідомили в ОДА.

"До села Козацьке Каховського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі", — написала пресслужба облдержадміністрації.

Поранено 9 цивільних, серед них — школяр 16 років. Він отримав вогнепальні поранення правого стегна. Четверо поранених перебувають у важкому стані в лікарні.

Впродовж 2 березня російська армія здійснила 65 обстрілів Херсонщини, з важкої артилерії та "Градів" випустила по території області 366 снарядів. Пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, 17 — поранені.

Нагадаємо, Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

Кількість жертв зростає: на Херсонщині росіяни збільшили інтенсивність обстрілів