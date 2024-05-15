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На Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення

На Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення

Через російські обстріли на Херсонщині пошкоджено приватний будинок, побите складське приміщення / Фото: Прокуратура Херсонської області

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка.

На Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було побите складське приміщення", – зазначив Прокудін.

Нагадаємо, на Херсонщині, у селі Музиківка, на російській міні підірвалась дитина – 11-річний хлопчик. Дитину госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. 

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