На Херсонщині цивільне авто наїхало на російську міну: серед поранених - діти

Під час відступу з Херсонської області російські окупанти залишили на дорогах міни, на одній з яких підірвався автомобіль з цивільними.

У п'ятницю, 11 листопада, на звільненій від російських військ Херсонщині підірвався на залишеній окупантами міні цивільний автомобіль. В результаті вибуху 4 осіб постраждало, серед них - двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У повідомленні він уточнив, що вік дітей - 9 та 14 років.

За словами Тимошенка, того ж дня ще один вибуховий предмет став причиною поранення дітей у Салтівському районі Харкова.

"Двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли вибуховий предмет, який детонував. У дітей осколкові поранення", - написав він.

Лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися.

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