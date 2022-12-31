На Херсонщині ліквідували чергового російського полковника

У Херсонській області закобзонили ще одного російського командира. Йому пощастило бути похованим у рідному селі в РФ.

На Херсонщині ліквідували російського командира 39-ї окремої мотострілецької бригади, полковника Марата Гаджибалаєва.

Про це повідомляє Сулейман-Стальська адміністрація республіки Дагестан РФ.

"З трагічно загиблим у Херсонській області командиром мотострілецької бригади Маратом Гаджибалаєвым попрощалися сьогодні у його родовому селі Зізік", - йдеться у повідомленні адміністрації від 30 грудня.

Слід дозазначити, що інформація про ліквідацію російського топкомандира з'явилася кілька днів тому, однак офіційного підтвердження дотепер не було.

Нагадаємо, на Харківщині перед судом постане командир російської батальйонно-тактичної групи, який наказував відкривати вогонь по мирних жителях.

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