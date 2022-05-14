На Херсонщині на "керівні посади" призначають офіціанток та вишибал, та й ті вже готові втікати до Криму - СБУ

Через такі дії російських загарбників регіону загрожує гуманітарна криза.
Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис, на якому зафіксована розмова двох зрадників у тимчасово окупованій Херсонщині.
Вона вже планують тікати до Криму, оскільки ситуація в регіоні катастрофічна.
Людям не вистачає ліків, їжі та бензину.
"Питання з паливом не вирішуються – ж*па. Питання з ліками не вирішуються – ж*па, із зарплатами та пенсіями не вирішуються – ж*па. Люди вмирають без медикаментів. Вже починають потихеньку росіян ненавидіти…" – йдеться у розмові.
У регіоні також проблеми з гуманітарною допомогою, за словами окупантів, гроші отримали лише мами з дітьми.
Тож колаборанти почали обговорювати план втечі до тимчасово окупованого Криму, розраховуючи підзаробити грошей, щоб протягнути взимку.
"Якщо нічого не зміниться, у червні треба тікать... Ми з Каринкою на все літо їдемо до Криму. Десь вона офіціанткою, я десь там барменом, офіціантом, або вишибалою, як я раніше був", - говорить чоловік.
Нагадаємо, керівниця медколеджу в Маріуполі почала співпрацювати з окупантами.
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