На Херсонщині на лівому березі Дніпра росіяни будують нові фортифікації

На лівому березі Дніпра в Херсонській області російська окупаційна армія будує нові фортифікаційні споруди. Окупанти продовжують нарощувати фортифікації на своїх позиціях та продовжує стягувати резерви.

Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

Зазначається, що росіяни збільшили кількість наглядових пунктів та вогневих позицій для відстеження дій Сил оборони.

Також загарбники посилили артилерійські обстріли правого берега Дніпра. Крім того. вони активізували застосування дронів різної модифікації.

Морська піхота продовжує утримувати плацдарми на лівому березі. Йде контрбатарейна боротьба, Сили оборони б'ють по позиціях та тилах армії РФ.

Нагадаємо, аналітики ISW інформували, що російські окупанти змінила тактику на східному березі Дніпра на Херсонщині. Зокрема, загарбники посилили артилерійські удари по позиціях ЗСУ та завдають по них авіаційних ударів.

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