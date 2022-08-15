На Херсонщині на міні підірвався автомобіль: жінка загинула, її син травмований

У Херсонській області біля села Геройське на міні підірвався автомобіль. Внаслідок трагедії загинула вчителька, її син отримав травми.

Про це повідомив голова Чулаківської територіальної громади Олександр Мусієнко.

"Сьогодні сталася страшна біда в селі Геройське, на міні підірвався автомобіль і загинула вчитель початкових класів Геройського ліцею Шевченко Ольга Миколаївна. Її син, Шевченко Тарас Вікторович, отримав великі травми та опіки тіла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався комбайн – водій у лікарні.

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