На Херсонщині Нацгвардійці виявили та філігранно знищили російський ЗРК “Оса” (відео)

Російські окупанти намагалися замаскувати ЗРК "Оса" в лісах Херсонщини. Проте українські військові виявили та вразили техніку росіян.

Відповідне відео опублікували в Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

На кадрах видно, як російські військові намагаються замаскувати в лісосмузі зенітно-ракетний комплекс. Проте його виявили бійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.

По важкій техніці російських загарбників вони завдали прицільного удару.

На Херсонщині Нацгвардійці виявили та знищили російську ЗРК “Оса”

Нагадаємо, що СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки на мільйони доларів.

Читайте провідні новини дня: