На Херсонщині Нацгвардійці виявили та філігранно знищили російський ЗРК “Оса” (відео)

По важкій техніці російських загарбників українські військові завдали прицільного удару.
Російські окупанти намагалися замаскувати ЗРК "Оса" в лісах Херсонщини. Проте українські військові виявили та вразили техніку росіян.
Відповідне відео опублікували в Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.
На кадрах видно, як російські військові намагаються замаскувати в лісосмузі зенітно-ракетний комплекс. Проте його виявили бійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України.
По важкій техніці російських загарбників вони завдали прицільного удару.
Нагадаємо, що СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки на мільйони доларів.
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