На Херсонщині окупанти готують "референдум" і перешкоджають виїзду місцевих жителів

На тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму".

Окупанти друкують бюлетені та уточнюють особисті дані місцевих жителів. Водночас вони не дозволяють українцям виїжджати за межі захопленої ними території.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами проводиться підготовка до проведення так званого “референдуму”, друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян України.

При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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