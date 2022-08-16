На Херсонщині окупанти хотіли наступати, але після зустрічі із ЗСУ ганебно втекли - Генштаб

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на південному фронті, але зазнають численних невдач та відступають.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та ганебною втечею.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 16 серпня.

Зазначається, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ та веденні повітряної розвідки БпЛА. Також ворог продовжує обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченко, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Велика Костромка та Червоногригорівка. Завдав авіаційних ударів в районах Посад-Покровського, Білої Криниці та Лозового.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам’янського, Дорожнянки та Новополя. Ворог завдав авіаційних ударів біля Новоандріївки, Павлівки і Полтавки. Веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Генштаб попередив про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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