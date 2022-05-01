На Херсонщіні окупанти катували ветерана АТО: чоловік помер, без батька зилишилися двоє дітей

В Херсонській області російські окупанти викрали з дому ветерана АТО, катували його, після чого він помер.

У чоловіка залишилося двоє дітей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як стало відомо, окупанти викрали ветерана АТО Назара Кагальняка з села Абрикосівка Херсонської області. Після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Також читайте Під час війни окупанти знищили 78 автівок швидкої медичної допомоги, а ще більше цинічно вкрали

Окупанти його жорстоко били та катували за те, що він колишній учасник бойових дій. Після чого окупанти привезли його додому. Пізніше його доставили до лікарні, де він згодом помер.

“Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки він останні п’ять років він їх доглядав без дружини. Тортури Назара це воєнний злочин, оскільки згідно зі статтею 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, особи, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема зі складу збройних сил, які склали зброю, а також ті, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, не мають жодним чином переслідуватися”, - наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, що ЗСУ зі "Стугни" вгатили у вертоліт окупантів.

Читайте також: