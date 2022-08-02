На Херсонщині окупанти намагалися заселити лікарів з РФ в чужі будинки: місцеві їх прогнали

Загарбники намагалися розселити своїх медиків по житлах, що залишили люди, які евакуювалися.

В окупованому Бериславі на Херсонщині російські окупанти розгорнули військовий госпіталь на базі лікарні.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram.

За його словами, росіяни на Херсонщині зазнають суттєвих втрат. Кількість 300-х у них постійно збільшується, тому загарбники вирішили розгорнути у Бериславі військовий госпіталь на базі лікарні.

З Росії окупанти завезли лікарів – близько сорока людей. Проте зіткнулися з неочікуваною проблемою.

Загарбники намагалися розселити своїх медиків по житлах, що залишили люди, які евакуювалися. Проте місцеві, що залишилися, відстояли житло земляків і прогнали зайд. Так що поки ворожі військові лікарі змушені жити в одному з корпусів лікарні.

Нагадаємо, що росіяни розстріляли автобус із жителями Херсонщини, є загиблі та поранені.

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