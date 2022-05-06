На Херсонщині окупанти намагаються створити систему "обласних департаментів"

Російські загарбники використовують державні приміщення для своїх цілей.

Російські військові та їхні посіпаки намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

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"Звертаюсь до працівників наших підприємств та установ – неприпустимі будь-які форми співпраці з окупантами! Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!" - написав Юрій Соболевський.

Раніше Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

А радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

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