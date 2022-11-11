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На Херсонщині окупанти нищать інфрастуктуру, мінують дороги і переселяють людей - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Херсонщині окупанти нищать інфрастуктуру, мінують дороги і переселяють людей - Генштаб

Фото: Associated Press

Вже відомі факти підривів на мінах мирного населення.

На Херсонщині армія Російської Федерації продовжує грабувати населені пункти, з яких відступає. Натомість з поки ще захоплених територій окупанти примусово виселяють місцевих жителів.

Про це повідомили у зведенні Генштабу 11 листопада.  

У Херсонській області окупанти тікаючи, намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної, а також критичної інфраструктури. 

У селищі Зеленівка російськ окупанти заборонили місцевим жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснюють дообладнання системи оборонних рубежів.

Тим часом у  Тягинці та Козацькому ворожа армія замінувала дороги та елементи інфраструктури. Крім того, вже є факти підривів цивільного населення.

Нагадаємо, російський військовий блогер Alex Parker Media повідомив, що окупанти у паніці залишають Херсон, а на лівому березі також панує анархія.Через влучні обстріли ЗСУ, окупанти втікають якнайдалі від річки Дніпро.

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Дата публікації
Перегляди
428
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