На Херсонщині окупанти нищать інфрастуктуру, мінують дороги і переселяють людей - Генштаб

Вже відомі факти підривів на мінах мирного населення.
На Херсонщині армія Російської Федерації продовжує грабувати населені пункти, з яких відступає. Натомість з поки ще захоплених територій окупанти примусово виселяють місцевих жителів.
Про це повідомили у зведенні Генштабу 11 листопада.
У Херсонській області окупанти тікаючи, намагаються максимально пошкодити лінії електропередач та інші елементи транспортної, а також критичної інфраструктури.
У селищі Зеленівка російськ окупанти заборонили місцевим жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснюють дообладнання системи оборонних рубежів.
Тим часом у Тягинці та Козацькому ворожа армія замінувала дороги та елементи інфраструктури. Крім того, вже є факти підривів цивільного населення.
Нагадаємо, російський військовий блогер Alex Parker Media повідомив, що окупанти у паніці залишають Херсон, а на лівому березі також панує анархія.Через влучні обстріли ЗСУ, окупанти втікають якнайдалі від річки Дніпро.
Читайте також:
- Припинення бойових дій взимку піде на користь Росії - ISW
- Після зими ЗСУ посиляться тисячами новобранців, які навчаються у Великій Британії - Резніков
- Міцність українських позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотника-камікадзе на півдні